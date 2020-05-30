В азербайджанской армии проведены летно-тактические учения с боевой стрельбой фронтовой и армейской авиации Военно-воздушных сил Азербайджана.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в рамках учений, проведенных с целью усовершенствования боевых навыков военных пилотов, летчики боевой авиации ВВС выполнили практические стрельбы. Пилоты, преодолевая средства ПВО и используя рельеф местности, выполнили маневрирование на разных высотах, провели бомбардировку боевых позиций условного противника.

Кроме того, были поражены командные и наблюдательные пункты, огневые позиции артиллерии, наблюдательные посты, а также одиночные и групповые цели, имитирующие бронетехнику условного противника.

В ходе учений летчики также провели воздушную разведку с определением координат наземных целей условного противника.