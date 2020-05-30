Дмитрий Рой, автор haqqin.az 18:25

Мировые цены на нефть падают, о чем свидетельствуют данные торгов. Главной причиной специалисты называют неопределенность в преддверии заседаний ОПЕК+, которые пройдут 9-10 июня. Напомню, что действующая сделка, заключенная в апреле нынешнего года, предусматривает смягчение сокращений добычи с июля, то есть, по сути, появление через месяц на мировых рынках дополнительных 2 миллионов баррелей в сутки. Участники ОПЕК+ обсуждают и вариант продления текущих уровней сокращения добычи, однако консенсуса в альянсе нет. Если саудиты готовы сохранять существующие ограничения, то официальная позиция Москвы еще не ясна.

Как сообщает Bloomberg, российская сторона планирует наращивать добычу, хотя, на прошедшем недавно совещании министра энергетики РФ Александра Новака с нефтяниками обсуждался и вариант сохранения глубокого сокращения на период после июня. В среду, 27 мая, Владимир Путин обсуждал сложившуюся ситуацию с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, но о конкретных договоренностях лидеров двух стран пока ничего не известно, сообщается лишь, что российский президент похвалил Эр-Рияд за предпринимаемые им усилия по стабилизации нефтяных рынков. Это, разумеется, внушает осторожный оптимизм по поводу того, что Москва и Эр-Рияд согласятся поддержать продление сокращения добычи и не развяжут новую ценовую войну, которая чуть не закончилась коллапсом для экономики как России, так и ряда других стран-экспортеров в марте-апреле нынешнего года. Правда, оптимисты придерживаются прямо противоположной позиции – им бы хотелось наращивать и наращивать. Во-первых, они верят в прогнозы компании НКР, которая на днях сообщила, что мировой спрос на нефть при смягчении ограничений из-за пандемии коронавируса может выйти на докризисный уровень уже к 2022 году. И что цены на нефть во второй половине текущего года вырастут до 35-40 долларов за баррель, а в 2021 году — до 37-42 долларов за баррель. Выручка от экспорта российских нефти и нефтепродуктов по итогам 2020 года составит 95 миллиардов долларов, а в 2021 году увеличится до 100 миллиардов.

Правда, радоваться радужным перспективам мешают два обстоятельства. Во-первых, по мнению Алексея Кудрина, главы Счетной палаты РФ, хотя «добыча нефти в России после пандемии не снизится, но бюджет больше не будет получать таких доходов от ее продажи, как это было в последние 20 лет». То есть, тучные отары нефтедолларов больше не придут в российский бюджет, сколько не наращивай добычу «черного золота». А во-вторых, с запасами нефти оказалось не все так благополучно, как представлялось годом ранее. Как говорится в свежем докладе ведомства Алексея Кудрина, запасов нефти в России хватит на 35 лет, газом страна обеспечена более чем на 50 лет. При этом, если учитывать только легкодоступные месторождения нефти, то их ресурсы смогут обеспечивать потребности страны менее 20 лет. Потом придется добывать «черное золото» в труднодоступных местах. Трудноизвлекаемая нефть составляет 65% всех запасов, но даже по самым смелым подсчетам, данной нефти хватит максимум на 20 лет. Запасы нефти в России сегодня чуть превышают добычу, а запасы газа ниже добычи, отмечают в Счетной палате. Ко всему прочему потенциал открытия новых крупных месторождений нефти и газа в стране почти исчерпан, а инвестирование в разведку месторождений с последующей добычей топлива в малоосвоенных районах является затратным и рискованным. Поэтому Москву можно понять – нужно качать и продавать по максимуму.