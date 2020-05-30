В Азербайджане выявлено 168 новых случаев заражения коронавирусом, 80 пациентов вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

В Оперативном штабе также сообщают о смерти пяти пациентов 1940, 1952, 1955, 1959 и 1962 годов рождения.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 5662 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них 3 508 человек вылечились, 68 скончались, 2086 продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 55 из них тяжелое, 69 – средней тяжести, у остальных состояние стабильное.