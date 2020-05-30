Медь поможет остановить распространение коронавируса?

Старший микробиолог из Университета Саутгемптона Уильям Кивил призывает покрыть медью все дверные ручки, поручни в общественном транспорте, тележки в супермаркетах, тренажеры в спортзалах.

У этого металла отмечаются выраженные обеззараживающие свойства. На стали и пластмассе коронавирус живет три дня, на меди же он умирает за четыре часа, пишет The Daily Mail.

Известно, что если инфицированный коснулся какого-либо предмета, объект становится переносчиком вируса. Следующий коснувшийся рискует заразиться, если потом дотронется до лица, ведь вирус легко проникает в тело через глаза, нос и рот. Когда же коронавирус попадает на медь, ионы металла атакуют липидную мембрану вируса - защитную жировую оболочку патогена. Затем медь проникает в вирус и уничтожает его ДНК.