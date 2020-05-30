В России рухнул железнодорожный мост

В России обрушился железнодорожный мост через реку Кола в Мурманской области. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ.

Отмечается, что надводная часть моста обрушилась из-за того, что не выдержала пострадавшая в результате паводка опора моста. В результате инцидента никто не пострадал.

В минувшую субботу река Кола вышла из берегов из-за интенсивного таяния снега и сместила опоры железнодорожного моста. В результате грузовые и пассажирские перевозки на перегоне Выходной – Кола от станции Выходной до станции Мурманск были приостановлены. Велись восстановительные работы, но российские ремонтники не смогли спасти мост.