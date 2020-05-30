Верхом на пони: Елизавета II впервые с начала изоляции появилась на публике фото
Королева Елизавета II решила ослабить карантин и прогуляться на свежем воздухе. Глава Британской монархии проехалась на любимом пони по имени Балморал Ферн благородной английской породы под названием Фелл.
14-летний пони прокатил Елизавету II, которая с детства увлекается верховой ездой, по Виндзорскому домашнему парку, пишет РБК-Украина.
94-летнюю королеву на прогулке сопровождал ее конюх Терри Пендри. Елизавета оделась для верховой езды по-спортивному: штаны, жакет, ботинки и платок.
Это первое публичное появление королевы с 19 марта, когда она отправилась на карантин в Виндзорский замок. Там она находится на самоизоляции вместе с супругом, герцогом Эдинбургским Филиппом - ему 10 июня исполнится 99 лет.
Фелл пони - чистокровная английская порода. Несмотря на небольшие размеры, они всегда ценились за свой добродушный нрав, неприхотливость, но при этом значительную выносливость и силу.