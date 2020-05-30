Генпрокуратура опровергает: сотрудник прокуратуры Баку умер не от COVİD-19

В ряде СМИ распространилась ложная информация о том, что сотрудник Бакинской прокуратуры Юсиф Самандаров скончался от коронавируса (COVID-19), а также о том, что результаты тестов на коронавирус нескольких лиц, контактировавших с ним в столичной прокуратуре, дали положительный результат.

В связи с этим в пресс-службе Генпрокуратуры заявили haqqin.az, что информация, распространенная СМИ для формирования ошибочного мнения у общественности с целью создания искусственного ажиотажа, не соответствует действительности.

В рамках профилактических мер, проводимых с целью борьбы с коронавирусом, сотрудники прокуратуры прошли тестирование, лишь у одного был выявлен случай инфицирования COVID-19. Лечение этого человека проводится в режиме социальной изоляции.

В результате проведенного расследования было установлено, что Ю.Самандаров поступил в Клинический медицинский центр №1 с диагнозом «острая сердечная и дыхательная недостаточность», 31 мая он скончался от этого заболевания, а его тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Генпрокуратура Азербайджана еще раз предупреждает, что в отношении СМИ, распространяющих ложную информацию, будут приняты строгие меры.