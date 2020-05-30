Японские ученые победили рак с помощью вирусов

Как пишет NEWSru.com, специалисты использовали модифицированный аденовирус. Ранее было установлено, что при введении в раковые клетки аденовирус начинает активно размножаться, уничтожая рак. Самое важное при использовании вирусов - избежать заражения здоровых клеток.

Два генетически измененных вируса - новый проект японских онкологов из Университета Хоккайдо. Эти вирусы могут атаковать и убивать злокачественные клетки.

Генетические изменения позволили получить два аденовируса, которые избирательно поражают только раковые клетки. В ген, ответственный за размножение аденовирусов, внедрили фрагменты двух человеческих генов, содержащих элемент, который не дает вирусным частицам размножаться в здоровых клетках. Это сделало вирусы абсолютно безопасными для здоровых клеток.

Лабораторные эксперименты с клеточными культурами показали: новые вирусы эффективно убивают клетки рака и не затрагивают здоровые клетки. Когда вирусы ввели в человеческие раковые опухоли, искусственно выращенные на мышах, злокачественные новообразования существенно уменьшились в размерах.