Günay Sığorta подарила детям в Масаллы игровую площадку

В рамках проекта при поддержке Исполнительной власти Масаллинского района на территории села Таза Алвади была открыта игровая площадка. Благодаря тому, что детская площадка расположена рядом с детским садом, она будет развлекать и обучать маленьких жителей села, а также из соседних деревень. В среднем 300 детей будут пользоваться этой площадкой.

По словам руководителя отдела маркетинга и связей с общественностью компании Саиды Фатуллазаде, «как страховая компания мы являемся свидетелями того, что в дорожно-транспортных происшествиях с каждым днем увеличивается число детей-жертв. Мы должны уделять особое внимание безопасности детей. Для этого на площадке размещены информационные щиты по безопасности дорожного движения».

В рамках проекта маленьким жителям села раздали различные подарки, родители были проинформированы о характере игровой площадки и осведомлены о безопасности дорожного движения, было сказано не выходить из дома только без необходимости, следовать рекомендациям Оперативного штаба при Кабинете министров.

Отметим, что Günay Sığorta всегда уделяет особое внимание детям - будущему Азербайджана. В прошлом году компания также порадовала детей-инвалидов, проживающих в регионах, по случаю Международного дня защиты детей.