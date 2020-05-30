В Турции открывают аэропорты, музеи, рестораны и пляжи

С понедельника работу возобновили многие крупные аэропорты, в частности, в Стамбуле, Анкаре и Анталье. Пока воздушные гавани открыты для внутренних перелетов, действуют ограничения на число пассажиров на борту. Ожидается, что многие другие аэропорты в стране откроются 3 июня, пишет Интерфакс.

В Турции спустя примерно три месяца ограничений сегодня возобновили работу культурные, образовательные и спортивные учреждения, а также многие другие предприятия, сообщает газета Daily Sabah.

Вновь принимать посетителей стали рестораны и кафе. На входе сотрудники заведений предоставляют санитайзеры, а также измеряют температуру посетителям. В ресторанах временно запретили использовать бумажное меню, чтобы снизить риски заражения.

В Стамбуле открылся один из крупнейших рынков в мире — Большой базар, свои двери для посетителей открыли государственные музеи, спортзалы, детские сады. Однако везде действуют повышенные санитарные меры предосторожности, в том числе обязательное соблюдение социальной дистанции.

Кроме того, возобновили работу отели и пляжи. Бары и ночные клубы пока остаются закрытыми.

За время пандемии в Турции зарегистрировали около 160 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 4,5 тыс. человек скончалось.