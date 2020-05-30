Минобразования об акции студентов

Как заявили в Минобразования, сегодня, в 14:00, пять-семь студентов, а также лица, не являющиеся студентами и представившиеся членами организации NİDA, подойдя к зданию Минобразования, попросили их принять.

Как сообщалось ранее, сегодня перед зданием Министерства образования Азербайджана прошла акция студентов. которые требовали отмены платы за второй семестр обучения в вузах, когда занятия не проводились из-за ситуации с пандемией коронавируса, а также отмены экзаменов.

В Минобразования указали, что, согласно решению Кабмина от 16 мая 2020 года, за исключением центров ASAN Xidmət и DOST, в других госорганах в период карантина временно приостановлен прием граждан на местах. Однако, несмотря на это, несколько обратившихся в министерство студентов были приняты.

«Во время приема студент Рустам Исмаилбейли представил письменное неподписанное личное обращение о ликвидации всех экзаменов. Студент Аллахверди Гасанов же сообщил, что ввиду окончания срока действия удостоверения личности его матери она не смогла пройти регистрацию, чтобы государство оплатило его учебу как студента из уязвимого с социальной точки зрения слоя населения», - говорится в сообщении.

Завсектором министерства Яшар Омаров проинформировал о правилах проведения экзаменов в конце учебного года в соответствии с решением Кабмина. «Таким образом, еще раз было подчеркнуто, что студентам, которые по тем или иным причинам не готовы участвовать в летней экзаменационной сессии, предоставляется право выбора, а студенту Рустаму Исмаилбейли было рекомендовано обратиться в высшее учебное заведение, где он учится.

Студенту Аллахверди Гасанову посоветовали обратиться в Центр ASAN, где его родитель сможет обновить удостоверение личности, проинформировали, что процесс приема документов продлится до 10 июня», - сказали в министерстве.