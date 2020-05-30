Путин и Трамп созвонились: COVID-19, нефть и космос
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, который сообщил ему о своей идее проведения саммита «Большой семерки» при участии лидеров России, Австралии, Индии и Южной Кореи.
«Дональд Трамп проинформировал о своей идее проведения саммита «Группы семи» с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также стороны обменялись мнениями о мерах по борьбе с коронавирусом, Путин поблагодарил Трампа за поставку в Россию американских аппаратов ИВЛ. Кроме того, Путин поздравил Трампа с успешным запуском космического аппарата Crew Dragon к МКС.
Стороны обсудили ситуацию на рынке нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Отмечается, что договоренность ведёт к восстановлению спроса на нефть и стабилизации цен.
Подчеркивается, что разговор носил «конструктивный, деловой и содержательный характер».