Путин и Трамп созвонились: COVID-19, нефть и космос

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, который сообщил ему о своей идее проведения саммита «Большой семерки» при участии лидеров России, Австралии, Индии и Южной Кореи.

«Дональд Трамп проинформировал о своей идее проведения саммита «Группы семи» с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея», – говорится в сообщении на сайте Кремля.