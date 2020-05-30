Стрельба на базе ВВС США: есть убитые

По меньшей мере два американских военнослужащих погибли в результате стрельбы на военной базе Гранд-Форкс в штате Северная Дакота, говорится в заявлении командования базы, опубликованном на ее сайте.

"Инцидент со стрельбой произошел сегодня приблизительно в 04:30, в результате двое действующих военнослужащих разведывательного крыла погибли", - цитирует ТАСС заявление.

Отмечается, что чрезвычайные службы базы отреагировали на инцидент, проводится расследование, причины произошедшего пока не уточняются.