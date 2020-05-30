Армения обстреляла азербайджанскую технику? Азербайджан опровергает

Отдел информации 20:30

Сегодня в армянском сегменте социальных сетей были распространены видеокадры «уничтожения военной техники» на Нахчыванском участке линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск. Сообщалось, что армянские вооруженные силы нанесли удар по военной технике азербайджанской армии на Нахчыванском направлении, что фактически стало ответом на то, как на данном направлении была подбита машина командира батальона армянской армии. Глава пресс-службы Минобороны Армении Шушан Степанян не прокомментировала данный видеоматериал, отметив, однако, что армянская сторона никогда не «инициирует подобные действия, но реагирует на них».

Напомним, несколько дней назад армянские СМИ сообщили, что джип Nissan командира батальона был подбит возле армянского села Арни с высоты Гызылгая на Нахчыванском направлении, где азербайджанская армия укрепилась в 2018 году. Сообщалось, что командир батальона не пострадал, но его машина сгорела. Также было сказано, что в апреле с этих позиций была обстреляна техника армянской армии. В действительности ли распространяемые армянами видеокадры отражают то, как подбили азербайджанскую военную технику?