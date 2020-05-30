Пашинян: В Армении около 20 тысяч человек могут быть инфицированы COVID-19

Ранее сегодня Пашинян сообщил, что результаты его теста, а также тестов его супруги и трех дочерей подтвердили у них наличие коронавируса. Он подчеркнул, однако, что у них нет симптомов заболевания.

Около 20 тысяч человек в Армении заражены COVID-19, но не знают об этом, сказал на брифинге во дворе своей резиденции премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Мы констатируем, что сегодня в Армении может быть примерно 18-20 тысяч бессимптомных носителей коронавируса. То есть эти люди сами не знают, что заражены коронавирусом, как не знал я», - цитирует Радио Азатутюн армянского премьера.

В связи с этом Пашинян подчеркнул важность ношения масок в общественных местах и соблюдения правил эпидемиологической безопасности. «Для меня очевидно, что в чем-то я допустил эпидемиологическую ошибку или кто-то ее допустил», - добавил он.

В брифинге также участвовали вице-премьер, комендант режима чрезвычайного положения Тигран Авинян и министр здравоохранения Тигран Торосян.

По последним данным, в Армении общее число выявленных случаев коронавируса составляет 9 492. С начала эпидемии от COVID-19 в Армении скончались 139 человек.