Впервые с начала пандемии: в Испании за сутки никто не умер от COVID-19

В Испании летальный исход в результате заболевания COVID-19 за минувшие сутки не регистрировался, сообщает Министерство здравоохранения королевства.

По его данным, с начала эпидемии в Испании скончались 27 127 человек, в том числе за последние семь дней – 35. За последние сутки зафиксирован 71 новый случай заболевания коронавирусом. В воскресенье сообщалось о 96 новых пациентах.

За неделю в больницы поступили 245 новых пациентов, в том числе девять – в реанимацию. С начала эпидемии выявлены 239 638 случаев при помощи тестов ПЦР.