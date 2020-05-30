Эльман Рустамов о еще двух проблемных банках

В Азербайджане есть два банка, капитал которых не соответствует минимальным требованиям, заявил председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на прошедшей сегодня пресс-конференции, посвященной началу выплат компенсаций ликвидированных Atabank и Amrahbank.

«Имена этих банков я не хочу называть. У них нет проблем с адекватностью капитала, но их совокупный капитал несколько ниже минимальных требований (50 млн манатов)», - сказал Рустамов, передает Интерфакс.

Глава Центробанка добавил, что проблемы с капиталом имеются еще у двух страховых компаний: «Мы провели проверку в страховых компаниях, связанных с ликвидированными банками. У AtaSigorta проблем нет, но капитал Amrah Sigortaи Ravan Sigorta ниже требований. Им дали месяц на увеличение капитала».