Решения Исполкома АФФА о карантинном футболе в Азербайджане
Сегодня в режиме телефонных переговоров состоялось заседание Исполкома АФФА, на котором был принят ряд решений.
В частности, было решено не возобновлять соревнования в Первом дивизионе и в Молодежной лиге. При принятии решения о Первом дивизионе учитывалось то, что матчи, в основном, проводятся в регионах, где есть проблемы с освещением стадионов. А проводить игры в дневное время летом невозможно из-за жары.
В результате победителем турнира стал «Туран Товуз» (37 очков после 17 матчей). 2-е место занял «Сабаил-2» (36 очков, 18 игр), 3-е – «Загатала» (35 очков, 17 матчей). Всего в Первом дивизионе должно было быть сыграно 24 тура.
Окончательно приостановлен и турнир в Молодежной лиге, где также стадионы не готовы к принятию игр в вечернее время.
Исполком утвердил, что в матчах Премьер-лиги и Кубка Азербайджана будет проводиться по пять замен согласно новым правилам ФИФА.
За 48 часов до возобновления матчей тренерский состав и игроки клубов должны пройти тест на коронавирус.
Напомним, что вчера на заседании Клубного комитета АФФА было принято решение о возобновление матчей Премьер-лиги и Кубка Азербайджана с 21 июня. С сегодняшнего дня команды приступили к тренировкам.
В чемпионате Азербайджана осталось провести 8 туров. Матчи будут сыграны 21, 26, 30 июня, а также 5, 9, 17, 25 и 29 июля. После 20 сыгранных матчей лидирует «Карабах», у которого 45 очков. У занимающего 2-е место «Нефтчи» 37 очков. На 3-м месте идет «Кешля» - 30 очков.
В Кубке Азербайджана команды остановились на полуфинальной стадии, где «Габала» сыграет с «Зиря», а «Сумгаит» - с «Карабахом». 13 июля состоятся первые полуфиналы, 21-го – ответные, а 2 августа – финал. На этом многострадальный сезон 2019/2020 в Азербайджане завершится, и команды начнут выступление в квалификационных раундах еврокубков.