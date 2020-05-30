Решения Исполкома АФФА о карантинном футболе в Азербайджане

Сегодня в режиме телефонных переговоров состоялось заседание Исполкома АФФА, на котором был принят ряд решений.

В частности, было решено не возобновлять соревнования в Первом дивизионе и в Молодежной лиге. При принятии решения о Первом дивизионе учитывалось то, что матчи, в основном, проводятся в регионах, где есть проблемы с освещением стадионов. А проводить игры в дневное время летом невозможно из-за жары.

В результате победителем турнира стал «Туран Товуз» (37 очков после 17 матчей). 2-е место занял «Сабаил-2» (36 очков, 18 игр), 3-е – «Загатала» (35 очков, 17 матчей). Всего в Первом дивизионе должно было быть сыграно 24 тура.

Окончательно приостановлен и турнир в Молодежной лиге, где также стадионы не готовы к принятию игр в вечернее время.

Исполком утвердил, что в матчах Премьер-лиги и Кубка Азербайджана будет проводиться по пять замен согласно новым правилам ФИФА.

За 48 часов до возобновления матчей тренерский состав и игроки клубов должны пройти тест на коронавирус.