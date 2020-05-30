Черногория открыла границы и для Азербайджана

Как отмечает издание, с понедельника в страну смогут приехать туристы из Азербайджана, Албании, Австрии, Болгарии, Дании, Египта, Финляндии, Греции, Грузии, Хорватии, Чехии, Исландии, Израиля, Латвии, Литвы, Люксембурга, Венгрии, Монако, Германии, Норвегии, Словакии, Словении, Швейцарии и других государств, пишет Интерфакс.

Власти Черногории обнародовали список стран, граждане которых смогут приехать в страну с 1 июня без соблюдения карантина и без тестов на коронавирус, сообщает газета Vijesti.

В Институте общественного здравоохранения Черногории (IJZ) заявили, что выбор стран основывается на рекомендациях ЕС. В стране, откуда будут приезжать туристы, уровень заболеваемости коронавирусом должен быть менее 25 человек на 100 тыс. населения.

Второй пункт, который учитывался при формировании списка стран - ресурсы системы здравоохранения Черногории, связанные с возможностью оказать медицинскую помощь зараженному коронавирусом. Это касается наличия определенного количества коек в больницах, возможностей для эвакуации. Также в Черногории рассчитали количество экспресс-тестов на коронавирус, которые власти могут предоставить в случае обнаружения в республике завозного COVID-19.

В середине мая власти Черногории объявили, что пандемия коронавируса в стране находится под полным контролем, поэтому с 18 мая открылись отели, пляжи, торговые центры, рестораны и кафе. Власти надеются, что туризм можно будет полностью запустить уже в августе-сентябре.