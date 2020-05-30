Путин: голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля

«Постановляю: определить 1 июля 2020 года в качестве даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, …учитывая при этом складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку и необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», — приводит текст документа пресс-служба Кремля.

Ранее в этот день состоялось заседание рабочей группы по поправкам. В ходе встречи Путин отказался от идеи проведения голосования в один день с парадом Победы, то есть 24 июня, так как поправки — это отдельная и крупная веха в жизни страны, пишут Известия.

Глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас предложил назначить голосование на конец июня, а глава ЦИК Элла Памфилова выдвинула в качестве оптимальной даты 1 июля. Путин согласился с мнением Памфиловой и назвал эту дату подходящей, отметив, что таким образом будет выдержан 30-дневный период с момента назначения дня голосования.