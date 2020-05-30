В ВОЗ рассказали, что происходит с перенесшими COVID-19 пациентами

«На данный момент мы знаем, что большинство выздоровевших восстановились полностью без последствий», — цитирует ее ТАСС.

Однако, по ее словам, пациенты, перенесшие серьезное воспаление легких или токсический шок, могут восстанавливаться дольше. Эксперт отметила, что организация тщательно отслеживает состояние переболевших пациентов и надеется, что в скором будущем сможет предоставить более систематизированную информацию.

Исследования итальянских ученых показали, что легкие переболевших коронавирусом в наиболее тяжелых формах на протяжении полугода остаются уязвимыми, 30% из них могут столкнуться с хроническими проблемами с дыханием.