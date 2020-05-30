В ВОЗ рассказали, что происходит с перенесшими COVID-19 пациентами
Большинство переболевших коронавирусной инфекцией пациентов полностью восстанавливаются. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.
«На данный момент мы знаем, что большинство выздоровевших восстановились полностью без последствий», — цитирует ее ТАСС.
Однако, по ее словам, пациенты, перенесшие серьезное воспаление легких или токсический шок, могут восстанавливаться дольше. Эксперт отметила, что организация тщательно отслеживает состояние переболевших пациентов и надеется, что в скором будущем сможет предоставить более систематизированную информацию.
Исследования итальянских ученых показали, что легкие переболевших коронавирусом в наиболее тяжелых формах на протяжении полугода остаются уязвимыми, 30% из них могут столкнуться с хроническими проблемами с дыханием.