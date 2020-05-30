Американский игровой гигант купил турецкую компанию за астрономическую сумму

Основатель Peak Games Сидар Шахин сообщил, что все акции компании переданы всемирно известному разработчику программного обеспечения из США, сообщает Anadolu.

Американский игровой гигант Zynga, который специализируется на разработке онлайн-игр, объявил о приобретении турецкой компании Peak Games за астрономическую сумму в $1,8 млрд.

«Достижения индустрии онлайн-игры Турции – источник гордости нашей страны, и это только начало. Мы продолжим развиваться вместе с Zynga, укреплять позиции на рынке и развиваться», - сказал Шахин.

Руководитель Zynga Фрэнк Гибо выразил удовлетворение приобретением турецкой компании: «Peak - один из ведущих разработчиков пазл-игр в мире. Мы взволнованы сотрудничеством со столь креативной командой».

По его словам, сотрудничество с Peak Games значительно расширит аудиторию пользователей Zynga во всем мире.

Руководитель отдела стратегического планирования Peak Омер Иненю отметил, что за последнее десятилетие турецкая компания превратилась в одного из мировых гигантов мобильных игр.

До этого события последней крупной сделкой Zynga было приобретение финской Small Giant Games. Тогда американская корпорация выложила за контрольный пакет авторов хита Empires & Puzzles сумму в $560 млн.