В Вашингтоне из-за беспорядков вводят комендантский час

«Сегодня я отдаю распоряжение о введении нового комендантского часа в Вашингтоне, округе Колумбия. Нынешний комендантский час начнется в 19 часов и будет длиться два дня», – передает ее слова ТАСС.

Возможность ввести комендантский час рассматривает также и мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, отметив, что вместе с губернатором штата Нью-Йорк обсудит этот вариант в ближайшие часы.

Уже 40 городов в США ввели комендантский час в ответ на протесты по всей стране в эти выходные.

Беспорядки по всей стране были спровоцированы смертью в результате действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в столкновения с полицией, грабежи и погромы.