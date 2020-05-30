В Вашингтоне из-за беспорядков вводят комендантский час
Мэр Вашингтона Мюриел Баузер объявила о введении в американской столице комендантского часа, сообщает CNN.
«Сегодня я отдаю распоряжение о введении нового комендантского часа в Вашингтоне, округе Колумбия. Нынешний комендантский час начнется в 19 часов и будет длиться два дня», – передает ее слова ТАСС.
Возможность ввести комендантский час рассматривает также и мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, отметив, что вместе с губернатором штата Нью-Йорк обсудит этот вариант в ближайшие часы.
Уже 40 городов в США ввели комендантский час в ответ на протесты по всей стране в эти выходные.
Беспорядки по всей стране были спровоцированы смертью в результате действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в столкновения с полицией, грабежи и погромы.