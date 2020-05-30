В Грузии из-за протестов перекрыли дорогу в Азербайджан

Жители грузинского города Лагодехи перекрыли главную магистраль, связывающую Грузию и Азербайджан, в знак протеста против новых правил оплаты воды, передает Sputnik Грузия.

Согласно информации, по новым правилам жителям придется платить за потребляемую воду согласно показателям на счетчике, а не по количеству членов семьи.

Из-за того, что в Лагодехи нет технической воды для полива, местное население использует питьевую воду в сельскохозяйственных целях. Согласно показателям счетчика, жителям, возможно, придется платить примерно 100 лари (почти 30 долларов) в месяц.

Жители требуют, чтобы счетчики были убраны и плата за воду взималась в соответствии с предыдущими правилами.

