ВОЗ: коронавирус не ослаб и остается вирусом-убийцей

COVID-19 остается вирусом-убийцей и не теряет своей патогенности, заявил глава программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майк Райан.

По его словам, не стоит верить предположениям о том, что со временем вирус становится менее опасным и смертоносным, так как этому не нашлось подтверждений. «Мы должны быть исключительно внимательными и не поддаваться иллюзии, что вдруг вирус по собственному желанию решил стать менее патогенным», — цитирует Росбалт Райана.

Ежедневно коронавирус уносит тысячи жизней по всему миру, а пик заболеваемости в регионе Центральной и Южной Америки еще не пройден. Наибольшее беспокойство ВОЗ вызывает сейчас ситуация на Гаити, где рост заражений происходит на фоне слабой системы здравоохранения.