В Африке загадочная смерть настигла более сотни слонов

"Министр окружающей среды, охраны природных ресурсов и туризма Филда Нани Керенг была в Серонге для выяснения обстоятельств загадочной смерти более 110 слонов, зафиксированной в районах вокруг Серонги, Битши, Эретши и Гунотсоги", — цитирует РИА Новости заявление министерства.

Первые сообщения о таинственных случаях смерти слонов поступили 11 мая. Поскольку все туши были найдены нетронутыми, браконьерство исключили как возможную причину смерти животных. При дальнейшем расследовании было установлено, что сибирская язва и отравление людьми не являются причинами их гибели. Проводится расследование.