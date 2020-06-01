Трамп обрушился на губернаторов и потребовал жестко подавить протесты

Как отмечают американские СМИ, совещание проходило в формате видеоконференции и было закрыто для журналистов. Утверждается, что глава Белого дома был рассержен: он жестко раскритиковал работу губернаторов и поручил силой отвечать на беспорядки в городах. По его словам, именно недостаточная реакция местных властей привела к насилию и погромам.

Президент США Дональд Трамп провел совещание с губернаторами штатов и потребовал от них более жесткой реакции на протесты, вспыхнувшие на фоне гибели афроамериканца в результате задержания полицейскими.

«Вы должны доминировать в этой ситуации, иначе вы будете выглядеть дураками. Вы должны арестовывать и судить людей», — цитирует Трампа CNN.

Губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер сообщил Трампу, что агрессивная риторика Белого дома только ухудшает ситуацию, и попросил президента «призывать к спокойствию». Однако Трамп ответил, что ему «тоже не очень нравится» риторика Прицкера, и раскритиковал его работу в борьбе с коронавирусом.

Также глава Белого дома выразил мнение, что за беспорядками стоит общественное движение ультралевого толка, которое будет проявлять себя «все хуже и хуже», если его не подавить силой, в то время как большинство губернаторов «проявляют слабость».

«Вы должны арестовывать людей, вы должны выслеживать людей, вы должны посадить их в тюрьму на 10 лет, и вы никогда больше этого не увидите», — цитирует американского лидера NBC News.