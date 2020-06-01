В Италии минимум зараженных COVID-19 с февраля

В Италии за минувшие сутки зафиксировали минимальное число зараженных коронавирусом с февраля - лишь 178 новых случаев COVID, сообщает ANSA.

"Общее количество подтвержденных случаев в целом 233 197, прирост по сравнению со вчерашним днем лишь 178 случаев (самый низкий показатель начиная с 26 февраля)", - говорится в сообщении.

В течение последних суток в Италии умерли 60 человек от COVID-19, всего с начала эпидемии скончались 33 475 инфицированных. Выздоровели 158 355 человек, из них 848 - за последние сутки.