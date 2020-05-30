Армии Израиля велели готовиться к аннексии Западного берега

Министр обороны и вице-премьер еврейского государства Бени Ганц отдал распоряжение главе Генштаба Армии обороны Израиля Авиву Кохави ускорить подготовку военных к планируемому в июле 2020 года распространению израильского суверенитета на части Западного берега реки Иордан в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

"Я отдал приказ главе Генштаба Кохави ускорить подготовку Армии обороны Израиля к политическим шагам, предстоящим на палестинской арене", - написал глава израильского оборонного ведомства в Twitter.

Ганц также сообщил, что назначит ответственного за координацию работы различных государственных структур, которые будут задействованы в распространении суверенитета на части Западного берега.

25 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что намерен начать осуществление шагов по аннексии частей Западного берега реки Иордан в июле 2020 года. Он отметил, что речь идет об "исторической возможности", которую предоставляет мирный план президента США Дональда Трампа, и что ее "нельзя упускать". Коалиционное соглашение позволяет главе израильского правительства начать осуществлять шаги по распространению суверенитета на отдельные части Западного берега в соответствии с планом Трампа с 1 июля 2020 года.

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность на оккупированных территориях. Израиль тогда же отказался выполнять положения этого документа.