Российский бизнесмен и один из самых богатых жителей Британии Роман Абрамович приобрел за $65 млн самую дорогую виллу в Израиле, расположенную в городе Герцлия-Питуах в 15 км к северу от Тель-Авива, утверждает израильская газета Globes.

По данным издания, сделка была заключена в январе 2020 года. Площадь всего домовладения — около 9 500 квадратных метров, самого дома — две тысяч квадратов, на участке есть бассейн и теннисный корт. Ранее особняк принадлежал британскому управляющему хедж-фондами, миллиардеру Алану Говарду.

Globes отмечает, что это не первый крупный объект недвижимости в Израиле, который приобрел Абрамович, получивший гражданство страны в мае 2018 года, передает ТАСС. В 2015 году бизнесмен купил за $25 млн в историческом районе Неве-Цедек в южной части Тель-Авива отель-бутик "Варсано" и прилегающий участок в 1,5 тыс. кв. метров. По данным газеты Calcalist, миллиардер намерен построить там городскую виллу.