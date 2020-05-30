Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда обновлено 03:35
Официальная судебно-медицинская экспертиза в округе Хеннепин (штат Миннесота) признала, что смерть афроамериканца Джорджа Флойда была убийством, сообщает Интерфакс.
В отчете округа говорится, что Флойд испытал "остановку сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи" сотрудниками правоохранительных органов.
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Независимое вскрытие, сделанное по требованию семьи погибшего в Миннеаполисе Джорджа Флойда, признало его смерть убийством, сообщает Reuters.
Два врача, проводившие экспертизу, заявили, что мужчина умер от механической асфиксии или удушья, кислородного голодания.
Адвокат семьи Флойда Бенджамин Крамп, слова которого приводит телеканал CNN, подтвердил, что причиной смерти Флойда было "удушение, вызванное продолжительным давлением". Адвокат уточнил, что афроамериканец "скончался на месте". "Джордж умер потому, что не мог дышать, он нуждался в глотке воздуха", - добавил Крамп, передает ТАСС.
Вместе с тем судмедэксперты округа Хеннепин (штат Миннесота) ранее представили иные оценки. По их словам, не было обнаружено каких-либо свидетельств того, что Флойд умер из-за удушения. Судмедэксперты округа отмечали, что в число причин смерти афроамериканца входили имевшиеся у него заболевания, тот факт, что он был обездвижен, а также возможная интоксикация.