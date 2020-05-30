Адвокат семьи Флойда Бенджамин Крамп, слова которого приводит телеканал CNN, подтвердил, что причиной смерти Флойда было "удушение, вызванное продолжительным давлением". Адвокат уточнил, что афроамериканец "скончался на месте". "Джордж умер потому, что не мог дышать, он нуждался в глотке воздуха", - добавил Крамп, передает ТАСС.

Вместе с тем судмедэксперты округа Хеннепин (штат Миннесота) ранее представили иные оценки. По их словам, не было обнаружено каких-либо свидетельств того, что Флойд умер из-за удушения. Судмедэксперты округа отмечали, что в число причин смерти афроамериканца входили имевшиеся у него заболевания, тот факт, что он был обездвижен, а также возможная интоксикация.