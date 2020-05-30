Пашинян утверждает, что тщательно соблюдал все меры предосторожности, рекомендуемые в связи с пандемией коронавируса, но это все равно не спасло его от заразы. При этом от управления страной Пашинян отказываться не собирается. Ближайшие две недели он будет руководить страной из резиденции, отмечает издание.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в день своего 45-летия заявил, что у него и всех членов его семьи нашли коронавирус. Никаких симптомов болезни он и его близкие не чувствуют, однако они все равно решили уйти в самоизоляцию. При этом в Армении многие считают, что глава правительства лукавит, пишет в своей статье «Московский комсомолец».

«МК» пишет, что заражение семьи Пашиняна стало логичным продолжением всей его политики борьбы с коронавирусом. «Кстати, депутат парламента Армении Грачья Акопян, брат жены Пашиняна, 31 мая, то есть в день, когда семья главы государства узнала о заражении коронавирусом, общался с сестрой. Это нисколько не помешало ему 1 июня заявиться на заседание Национального собрания. Перед его партией «Мой шаг» стояла важная задача – гарантировать парламентское большинство при голосовании за отмену референдума по Конституционному суду. У партии Пашиняна все получилось: в первом чтении референдум отменили, хотя оппозиция заявила, что решение напрямую противоречит Конституции Армении».

«Злые языки говорят, что за время борьбы с коронавирусом авторитет Пашиняна в обществе значительно пошатнулся и теперь далеко не факт, что большинство поддержит очистку КС республики. При этом больше всего премьер боится стать непопулярным, поэтому всячески избегает любых поводом проверить свой рейтинг на прочность», - пишет издание.

Далее отмечается, что многие не поверили в болезнь Пашиняна. «Рейтинг у него явно падает. Официальных замеров нет, но в последние месяцы его сторонников стало ощутимо меньше. Если в конце 2019 года любая критика премьера воспринималась подавляющим большинством как нечто неприемлемое, то сейчас, напротив, многие говорят, что скептики были правы... Пашинян теряет инициативу, при этом республика все глубже погружается в эпидемию коронавируса и экономический кризис. Скоро могут начаться массовые протесты, и тогда Пашинян, как и его предшественники, пустит в ход дубинки», - заявил «МК» на условиях анонимности один из армянских политических аналитиков.

В то же время «Вестник Кавказа» пишет, что пользователи соцсетей обратили внимание на публикации дочерей Пашиняна - Шушан и Марьям - в Instagram, которые накануне, то есть после того как пришли результаты тестов, по словам премьер-министра, беззаботно проводили время в родном селе семьи Пашиняна.

«Заметившие это предположили, что история с заражением коронавирусом премьера – пиар-ход, выдуманный правительством для того, чтобы убедить общественность в серьезности ситуации или же вызвать сочувствие к премьеру, чей рейтинг в последние недели стремительно падает. Журналист Нарек Тер-Накалян выдвинул еще одну версию, увязав заявление Пашиняна с обвинением в его адрес со стороны экс-посла Армении в Ватикане, зятя Сержа Саргсяна Микаэла Минасяна. Напомним, тот сообщил, что премьер-министр Армении связан с незаконным оружейным бизнесом. Журналист объяснил ход Пашиняна попыткой изменить информационную повестку, отвлечь граждан от неудобной для него темы».