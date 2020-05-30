Коронавирус может навсегда лишить вкуса и обоняния

Некоторые переболевшие коронавирусом пациенты сообщили врачам, что к ним не вернулась способность ощущать вкус и запах, медики считают, что существует риск потерять их навсегда, пишет РБК.

Ссылаясь на публикацию в The Wall Street Journal, агентство отмечает, что у большинства из них нормальное функционирование органов чувств восстанавливалось после выздоровления. Однако к некоторым людям обоняние и вкус возвращаются только через несколько месяцев после того, как их признали здоровыми, а отдельные пациенты могут потерять способность ощущать вкус и запах навсегда,

По данным медицинского журнала European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, опубликовавшего результаты исследования американских врачей, 417 человек, перенесших легкие и умеренные формы COVID-19, рассказали о дисфункциях вкуса и обоняния 88 и 86% соответственно. У четверти переболевших коронавирусной инфекцией на их восстановление потребовалось около двух недель.

Исследователи сообщили о случаях, когда вкус и обоняние у экс-пациентов так и не восстановились. По версии, озвученной представителем Monell Chemical Senses Center Даниэллой Рид, «обонятельные рецепторы, которые идут к мозгу, совершают самоубийство, чтобы не пропустить вирус в мозг».