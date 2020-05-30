Трамп: США «захвачены анархистами, поджигателями, мародерами, преступниками»

«Мемориал Линкольна и мемориал Второй мировой войны подверглись нападению вандалов. …Это не мирные акции протеста, это акты внутреннего терроризма, – приводит его слова ТАСС. – Убийство невинных людей является преступлением против человечности и против Бога».

Трамп обещал «мобилизовать все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные, чтобы остановить беспорядки и грабежи, положить конец разрушениям и поджогам и защищать права законопослушных американцев», передает РИА Новости.

Трамп заявил, что сам «развернет вооруженные силы» США «и быстро решит эту проблему», если «какой-то город или штат откажется предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества жителей». Он также сказал, что США «оказались захвачены профессиональными анархистами, жестокими толпами, поджигателями, мародерами, преступниками… и другими бунтовщиками».

Нарушителей закона и комендантского часа привлекут к ответственности по всей строгости закона, сказал президент США. «Я хочу, чтобы организаторы этого террора были предупреждены о том, что вам грозит суровое уголовное наказание и длительные сроки тюремного заключения. Сюда входят «Антифа» и другие ведущие зачинщики этого», – сказал Трамп.