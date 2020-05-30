Хроника пандемии: 6,2 миллиона зараженных и 375 тысяч умерших

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 2 июня превысило 6,26 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 6 266 193 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 99,2 тысячи. За весь период пандемии скончались 375 554 пациента, 2,69 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,8 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (526,4 тысячи человек), Россия (414,3 тысячи) оказалась на третьем месте рейтинга. Также в пятерке остались Великобритания (277,7 тысячи) и Испания (239,6 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 105 160 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.