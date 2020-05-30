Нефть дорожает в ожидании сигналов от ОПЕК+: Brent – выше $38

Цены на нефть поднимаются во вторник на сообщениях о том, что страны-производители нефти во главе с Россией и Саудовской Аравией могут продлить нынешний уровень сокращения добычи до 1 сентября.

Встреча министров ОПЕК+ будет перенесена на 4 июня с 9 июня, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $38,64 за баррель, что на $0,32 (0,84%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,48 (1,3%), до $38,32 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,18 (0,51%) - до $35,62 за баррель. К закрытию рынка в понедельник цена этих контрактов опустилась на $0,05 (0,1%), до $35,44 за баррель.