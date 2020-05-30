Внедорожник наехал на полицейских во время протестов в штате Нью-Йорк

В штате Нью-Йорк в городе Баффало внедорожник наехал на толпу сотрудников полиции. Об этом сообщает New York Post.

Происшествие произошло вечером 1 июня во время протестов.

Один из очевидцев снял видео случившегося. На кадрах видно, как разбегается толпа людей перед внедорожником, он проезжает дальше, в сторону машины стреляют.

В результате инцидента пострадали двое полицейских. Они госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.

По словам главы исполнительной власти округа Эри Марка Полонцарца, водитель внедорожника и его пассажиры были задержаны и арестованы.