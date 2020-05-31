Могут ли азербайджанцы выиграть джекпот в 356 миллионов долларов?

Ведущие американские лотереи Mega Millions и Powerball зачастую предлагают баснословные джекпоты, которые уже пересекали отметку в полтора миллиарда долларов! Могут ли фанаты лотерей из Азербайджана пережить это безумное приключение в американском стиле? Однозначно, да! Вам не обязательно жить в Соединенных Штатах, чтобы иметь возможность выиграть огромный американский джекпот .

Играть в Mega Millions из Азербайджана?

В этот вторник, 2 июня, американская лотерея Mega Millions разыгрывает самый большой джекпот в мире – 356 миллионов долларов! Эта сумма вызвала ажиотаж среди любителей лотерей, которые расхватывают билеты! Вы можете быть удивлены, но совсем не исключено, что этот невероятный приз достанется игроку из Азербайджана...

Повторим – да, у вас есть шанс выиграть гигантский джекпот Mega Millions, даже если вы не находитесь в Америке! Вы можете играть онлайн, купив официальный билет на сайте theLotter – сервисе, который позволяет игрокам из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки приобретать билеты на лотереи по всему миру.

Вот как это работает: по правилам американских лотерей, принять участие в тиражах могут игроки из любой страны мира, при условии того, что лотерейный билет был приобретен в США. Именно эту услугу предоставляет theLotter: компания имеет представителей в США, ответственных за покупку билетов в официальных точках продажи. Эти билеты приобретаются от имени игроков с выбранными ими номерами. Затем они сканируются и загружаются в учетную запись игрока на сайте в качестве неопровержимого доказательства покупки. Сами физические билеты хранятся в сейфе компании.

Так что же надо сделать, чтобы сыграть за джекпот в $356 млн из Азербайджана?

Процесс покупки билета очень прост, и занимает считанные минуты:

Создайте учетную запись на сайте theLotter.

Выберите лотерею Mega Millions из 45 доступных на сайте лотерей.

Отметьте на форме ваши любимые номера, или доверьтесь фортуне, нажав на кнопку «Авто-выбор».

Выберите количество полей, которые вы хотите заполнить, или увеличьте свои шансы на выигрыш с систематической формой, или вступив в синдикат.

Подтвердите покупку билета.

Вот и все! Все что вам нужно сделать после этого, это дождаться результатов!

Что происходит, когда вы выигрываете?

Когда вы выигрываете приз на сайте theLotter, вы получаете полную сумму выигрыша (после вычета налогов). theLotter никогда не возьмет процент с приза – оплата услуг theLotter осуществляется за счет немного более дорогой цене билета. Небольшие выигрыши будут переведены на ваш баланс на сайте; вы сможете в любое время их вывести, или использовать их для дальнейшей игры в лотереи. Если вам повезет выиграть джекпот или другой крупный приз, вам, возможно, придется поехать в Соединенные Штаты, чтобы получить деньги лично. В таком случае theLotter поможет вам решить организационные вопросы.

theLotter появился на рынке чуть менее 20 лет назад. За это время игроки сайта выиграли почти $100 млн в лотерейных призах. Рекордсменкой сайта является панамская пенсионерка Аура Д., выигравшая $30 млн в Лото Флориды. Фортуна улыбалась и участникам Mega Millions – игроки сайта неоднократно выигрывали второй приз лотереи, который гарантирует $1 млн. Последней это удалось сделать украинке Наталии в 2017 году.

Не теряйте время! Джекпот Mega Millions может упасть в любой момент! Посетите theLotter.com, чтобы сыграть в Mega Millions!

Желаем Удачи! Пожалуйста, играйте ответственно.