Мадуро поедет в Иран

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник заявил, что вскоре посетит Иран, чтобы подписать соглашения о сотрудничестве в области энергетике и других секторах. Заявление прозвучало после того, как Иран отправил пять танкеров с бензином в эту страну.

«Я обязан поехать, чтобы лично поблагодарить людей», – заявил Мадуро, выступая на государственном телевидении.

Соединенные Штаты опасаются, что Иран и Венесуэла, находящиеся под санкциями США, переведут свои давние связи на новый стратегический уровень.