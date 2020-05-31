Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, служба осуществляет постоянный контроль в этом направлении посредством подсистемы «Уведомление о трудовом договоре».

В ходе контроля выявлены обоснованные подозрения в том, что 9 работодателей заключили не соответствующие действительности трудовые договоры с отдельными лицами, тем самым создали условия для получения соответствующего разрешения на их свободное передвижение в период карантина и внесли уведомления об этом в электронную систему.

Соответствующая информация, собранная в отношении этих работодателей, была представлена правоохранительным органам для расследования и принятия мер. В то же время, около 50 работодателям, прекратившим трудовые договоры в период карантина, направлены письма о предоставлении в Службу соответствующей документации с целью изучения того, соответствует ли прекращение трудовых договоров трудовому законодательству.

Государственная служба трудовой инспекции доводит до сведения всех работодателей, что меры в связи с необоснованным прекращением трудовых договоров будут приниматься и впредь. Служба рекомендует работодателям соблюдать требования трудового законодательства, правила карантинного режима и рекомендации.