Новый антирекорд коронавируса в Армении: 517 новых зараженных и 19 умерших за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 517 и достигло 10009, еще 19 человек скончались, сообщается во вторник на сайте Минздрава страны, передает РИА Новости.

В понедельник власти республики сообщали о 9492 подтвержденных случаях и 139 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.

"В Армении подтверждены 10009 случаев коронавируса. Излечились 3427 пациентов. Скончались 158 человек", - уточнили в ведомстве.

На лечении находятся 6368 пациентов, проведено 59917 тестов, отметили в министерстве.