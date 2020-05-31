Иран предсказал вторую волну пандемии коронавируса

Иран предсказал вторую волну пандемии пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения страны Саид Намаки, передает Reuters.

Он рассказал, что в мае в стране наблюдается увеличение числа зараженных, поэтому говорить о победе над инфекцией пока рано.

«Если наши люди так и не соблюдают меры предосторожности, нужно готовиться к худшему», — считает глава министерства здравоохранения.

Намаки добавил, что новая вспышка может ударить еще сильнее.

Отмечается, что 31 мая в стране зафиксировали 2979 новых заражений коронавирусом. Еще 81 человек погиб. Меры предосторожности начали ослаблять еще в апреле.