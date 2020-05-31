Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 11:19

Америка охвачена самыми масштабными расовыми протестами за последние десятилетия. Жестокие расправы полиции с чернокожими происходят в Америке чуть ли не ежедневно, но почти всегда стражам порядка удается выходить сухими из воды. Здесь, к несчастью американской полиции, все происшедшее было запечатлено на видео, которое вышло в эфир всех крупных телеканалов страны. Миннеаполис давно уже стал одним из центров расового противостояния в Америке. Темнокожих в нем не более 20 процентов, но за десять последних лет 60 процентов всех убитых от рук полицейских были афроамериканцы. Мэр города - белый, начальник полиции чернокожий, кроме того, двое из членов городского совета являются трансгендерами из числа афроамериканцев, однако расовой гармонии Миннеаполису добиться не удается.

Америка кичится своей политкорректностью, которая порой доходит до абсурда, но весь мир видит, что извечные расовые проблемы в стране никуда не делись. Здесь полицейские могут наступить коленом и задушить безоружного человека, чья вина не доказана. Или, как это произошло несколько лет назад в Нью-Йорке, выпустить 14 пуль в одного из местных жителей, который размахивал перочинным ножиком. Кстати, в отношении 44-летнего садиста полицейского Шовина зарегистрировано 18 случаев превышения полномочий, из них три случая применения оружия с летальным исходом, но он продолжал работать в полиции, хотя и получил 10 выговоров. Преступление полицейского зажгло всю страну. Миннеаполис и десятки других городов по всей стране стали ареной многотысячных расовых волнений за последние годы. Началось с того, что протестующие проникли в здание местного полицейского участка в Миннеаполисе и подожгли его. Огонь перекинулся на десятки окружающих участок зданий и весь центр города заволокло дымом. Протестующие забрасывали камнями все проезжающие мимо них полицейские машины. Одновременно с этим начались массовые грабежи магазинов, аптек и ресторанов, которые только что открылись после послаблений в борьбе с пандемией коронавируса. Неделю спустя после эпицентром волнений, как и в случае с коронавирусом, стал Нью-Йорк. Началось все с битья витрин по Бродвею, но народ быстро понял, что никакой ответной реакции нет и можно грабить. Фактически власти города и штата расписались сегодня в своем бессилии и отдали Нью-Йорк на откуп мародерам, чтобы те спустили пар и успокоились. В итоге народ съехался грабить магазины со всех окрестных штатов. Была куча машин из Нью-Джерси, Пенсильвании и даже из Мэйна добрались. Впервые увидел грабителей на дорогих тачках. Люди подъезжали на Мерседесах за 100 штук и совершенно спокойно шли брать одежду, залезая внутрь через разбитые витрины и набивая товаром салон и багажник. Владельцы некоторых магазинов спешно пытались заколачивать окна, но это не сильно помогало. Разгоряченная успехом толпа отдирала фанеру, била стекла и спокойно лезла внутрь. И так происходит в эти дни и часы по всей стране - в Вашингтоне, Чикаго, Майами, Лос-Анджелесе. Почти во всех штатах задействованы силы Национальной гвардии, но это не помогает. Также, как не помогло усмирить бунт известие, что полицейский Шовин был арестован и ему предъявлено обвинение в убийстве.