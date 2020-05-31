Резкий скачок новых случаев заражения коронавирусом в Токио

Резкий скачок числа новых случаев заражения коронавирусом зафиксирован в Токио, где неделю назад отменили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пандемии. Как передает ТАСС, об этом сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что за минувшие сутки в городе выявили более 30 новых случаев заражения. Такой резкий прирост числа новых инфицированных последний раз отмечался в японской столице 19 дней назад - 14 мая.

В то же время город Китакюсю на юго-западе Японии продолжает оставаться главным очагом распространения коронавируса в Японии. За последние сутки там было выявлено 16 новых случаев инфицирования, за последние 10 дней коронавирусом заразились 113 человек. Городские власти на прошлой неделе заявили о второй волне коронавируса и попросили жителей проявить самодисциплину и по возможности не покидать свои дома. Несмотря на рост числа инфицированных, правительство Японии заявляет, что серьезных оснований вводить локальный режим ЧС в префектуре Фукуока, где расположен Китакюсю, пока нет.