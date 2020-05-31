Коронавирус в России: почти 9 тысяч новых инфицированных и 182 умерших за сутки

В России на утро 2 июня зарегистрировано 8863 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных достигло 423 741 человека.

По данным Оперштаба РФ, за сутки от COVID-19 умерли еще 182 пациента, а всего с начала распространения инфекции в стране — 5037 человек.

В России проведены свыше 11,1 миллиона лабораторных исследований на выявление COVID-19, в том числе 228,5 тысячи тестов за последние сутки.