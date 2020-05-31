В Баку оштрафован владелец кафе

В Баку выявлено кафе, работавшее в нарушение правил особого карантинного режима. Как сообщает Report, инцидент произошел 1 июня в 22:30 в кафе "Iradə", расположенном по адресу: Бинагадинский район, поселок Расулзаде, улица Стройдеталь, 1.

В результате совместных мероприятий сотрудников пост-патрульной службы и 4-го отдела Бинагадинского районного управления полиции было установлено, что кафе работало после 22:00, что является нарушением правил специального карантина.

В заведении были обнаружены 5 человек, в отношении которых составлен протокол по статье 211 Кодекса административных проступков. Владелец кафе оштрафован на 200 манатов, другие лица - на 100 манатов.