Стороны конфликта в Ливии согласились на переговоры

Стороны конфликта в Ливии — правительство национального согласия (ПНС) и Ливийская национальная армия (ЛНА) —согласились возобновить переговоры. Об этом рассказала миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (United Nations Support Mission in Libya, UNSMIL) в своем Twitter, пишет «Лента.ру».

Переговоры пройдут в формате «5+5». Отмечается, что стороны также договорились о прекращении огня. ООН приветствовала такое решение и понадеялась на заключение мирного договора.

Переговоры совместного комитета «5+5» должны были состояться в Женеве при посредничестве Совета Безопасности ООН еще 27 января. Однако они отложились на неопределенный срок из-за обострения конфликта между ЛНА и ПНС.