Премьера Румынии оштрафовали за снятую маску и курение на 617 евро; фото
Главе правительства Румынии Людовику Орбану пришлось заплатить штраф за нарушение противоэпидемических ограничений, в том числе масочного режима. Об этом сообщило Euractiv.
"Румынский премьер-министр Людовик Орбан заплатил штраф в размере 3 тысячи леев (617 евро) за то, что нарушил карантинные ограничения, когда курил в помещении и был без маски", - говорится в сообщении.
Скандал вспыхнул после того, как в социальных сетях появилась фотография, на которой Орбан сидит в своем кабинете за столом с несколькими министрами и курит сигарету. При этом все присутствующие были без масок – эти средства защиты лежали на столе.
Орбан признал нарушение, заявив, что некоторые члены правительства собрались в его офисе после долгого рабочего дня 25 мая, в день его 57-летия. Глава правительства согласился: если закон нарушается, должно последовать наказание.
После 60 дней строгого карантина, который закончился 15 мая, правительство Орбана распорядилось установить 30-дневный режим повышенной опасности – маски стали обязательными в общественном транспорте и в общественных помещениях (к тому же курение в них запрещено с 2016 года).
Всего с начала эпидемии в Румынии подтвердили 19 133 случая заражения коронавирусом, 1 253 человека скончались.