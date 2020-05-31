Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о мерах по установке современных систем освещения в городе Сумгаит, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, для установки современных систем освещения в Сумгаите из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год Резервного фонда президента Азербайджана Исполнительной власти города Сумгаит выделяются шесть миллионов манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной этим распоряжением, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.