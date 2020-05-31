Ильхам Алиев выделил деньги Исполнительной власти Сумгаита шесть миллионов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о мерах по установке современных систем освещения в городе Сумгаит, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, для установки современных систем освещения в Сумгаите из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год Резервного фонда президента Азербайджана Исполнительной власти города Сумгаит выделяются шесть миллионов манатов.
Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной этим распоряжением, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.