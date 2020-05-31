В США начали стрелять по полицейским фото
Одному из сотрудников полиции выстрелили в голову в американском городе Лас-Вегас в ходе протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, сообщает телеканал 8News со ссылкой на источники в полиции.
Сообщается, что неизвестный стрелял в полицейского у гостиницы-казино Circus Circus.
#BREAKING: Metro sources confirm with @8NewsNow that an @LVMPD officer was shot in the head near @CircusVegas. This is the scene at @UMCSN right now. We’re also told that Metro Police shot someone else at the Federal Courthouse in #LasVegas, after he opened fire. #8NN pic.twitter.com/5Z3s2CdMCq— Orko Manna (@orko_manna) June 2, 2020
Еще один инцидент со стрельбой с участием полицейского произошел у здания федерального суда в Лас-Вегасе. По предварительным данным, сотрудник городской полиции открыл ответный огонь по стрелявшему.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и во многих других городах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.