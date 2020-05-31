В США начали стрелять по полицейским фото

Одному из сотрудников полиции выстрелили в голову в американском городе Лас-Вегас в ходе протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, сообщает телеканал 8News со ссылкой на источники в полиции.

Сообщается, что неизвестный стрелял в полицейского у гостиницы-казино Circus Circus.

Еще один инцидент со стрельбой с участием полицейского произошел у здания федерального суда в Лас-Вегасе. По предварительным данным, сотрудник городской полиции открыл ответный огонь по стрелявшему.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и во многих других городах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.

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