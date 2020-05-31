Одному из сотрудников полиции выстрелили в голову в американском городе Лас-Вегас в ходе протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, сообщает телеканал 8News со ссылкой на источники в полиции.

Сообщается, что неизвестный стрелял в полицейского у гостиницы-казино Circus Circus.